Keisuke Honda ha anotado en cinco continentes. El japonés ya había anotado en América con Pachuca, pero ahora lo hizo con Botafogo de Brasil.

El tama es que Keisuke Honda cuenta con 33 años, logró conseguir un récord particular que involucra a los cinco continentes publica Referee.

En primer lugar, el delantero japonés Keisuke Honda puede presumir que es el único jugador que ha anotado en cada continente del mundo. Primero Asia, anotó en Europa, África, América y finalmente Oceanía.

Keisuke Honda consiguió las 100 anotaciones a nivel de clubes tras anotar en el empate a uno del Botafogo contra Bangu.

Y es que aunque Keisuke Honda ya había anotado en América con los Tuzos del Pachuca, pero su tanto con los brasileños hace recordar este logro.

De los 137 goles de Keisuke Honda, en total, 65 fueron en Europa (11 con Milán, 25 con VVV-Venlo y 28 con el CSKA Moscú).

Un total de 14 los ha anotado en América (13 con tantos de Keisuke Honda en Pachuca y 1 con Botafogo), 13 en Asia (con el Nagoya Grampus) y ocho en Oceanía (con el Melbourne City).

La peculiaridad del logro de Keisuke Honda, también está en que sus anotaciones en África las hizo jugando para su selección. Lo hizo con Japón en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando le marcó a Dinamarca y Camerún en Fase de Grupos.

Pero Keisuke Honda no se conforma y esto colgó en twitter. “Gracias por tu apoyo. Seguiré desafiando en mi camino. Y quiero jugar y marcar algún día en el continente antártico”.

Thank you for your supporting. I will keep challenging on my way.

And I want to play and score someday in the Antarctic Continent

