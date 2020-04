Kazim Richards revienta a la Liga Mx por adeudos de los Tiburones Rojos. Esta tarde el futbol mexicano aprobó su reestructuración y con ello la desaparición del Ascenso Mx y la abolición del ascenso-descenso por los próximos cinco años. A pesar de que este movimiento buscará darle mayor estabilidad a la primera división, no logra resolver los grandes pendientes al interior de la Liga Mx y de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en este momento.

Así lo entendió Kazim Richards, jugador de Pachuca, que tras enterarse que se avecinaba un cambio estructural en el balompié azteca expresó su malestar porque aún no se resuelven los pagos pendientes del extinto club Tiburones Rojos de Veracruz con sus ex jugadores.

Would be even better if we could have some news of the payments from over a year ago.. some players I have spoken too are really really struggling without work etc.. rather than start another process would be great to finish the previous one no?? https://t.co/1CPhnhodEB

— Colin Kazim-Richards (@ColinKazim) April 17, 2020