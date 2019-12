Kazim Richards revela cantidad que cobró con los Tiburones Rojos

En entrevista con ESPN, Kazim Richards, ex jugador de los Tiburones Rojos de Veracruz, aseguró que la Comisión de Controversias le pagó solamente el 10% del adeudo que mantiene el club jarocho con él. El nuevo integrante de Pachuca expresó su apoyo para sus ex compañeros que aún están en lucha de lograr recuperar sus salarios caídos.

“Cobré el contrato federativo que equivale al 10 por ciento, pero hay gente que sigue en controversia, espero que se resuelva para todos”, comentó el delantero de origen turco en plática con el medio ya citado.

Kazim Richards confirmó que ayudó a varios integrantes del plantel de los Tiburones Rojos para que lograran sobrellevar la difícil situación que vivía día a día en el seno jarocho. En el mismo sentido, el delantero británico aseguró que la directiva comenzó a presentar problemas para pagar la nómina desde el pasado mes de marzo.

“…Es difícil ver cómo hay gente que está haciendo su trabajo de forma profesional y no tiene dinero para comer o para lo más necesario para vivir, que tiene que sacar a sus hijos de la escuela o no puede pagar su renta, por eso al igual que otros jugadores apoyamos en lo que podíamos, no solo son los jugadores, está todo el staff, fue una situación que se vivió desde marzo”, concluyó Kazim Richards.

El atacante jugó el último año con los Tiburones Rojos de Veracruz y se convirtió en el hombre gol del club. Tras quedar en libertad, Kazim Richards firmó contrato con los Tuzos de Pachuca.

