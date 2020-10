Kazim-Richards jugará con el Derby County de Inglaterra.

El Derby County anunció la firma del delantero turco-inglés Colin Kazim-Richards quien antes de ser agente libre jugó en México con Lobos BUAP, Tiburones Rojos de Veracruz y Pachuca.

Su pase está sujeto a la autorización internacional, destacó el club en su publicación oficial y lo catalogan como experimentado jugador.

Se destaca en su palmarés que ha representado a su país en 37 encuentros y más de 17 equipos en su paso por el futbol mundial con casi 500 partidos.

Derby County have completed the signing of forward, Colin Kazim-Richards ✍️

Welcome to Derby, @ColinKazim! 🐏#DCFC

— Derby County (@dcfcofficial) October 15, 2020