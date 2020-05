Karl Malone: Yo también era un hijo de puta.

El documental ‘The Last Dance’ sacó a la luz el furibundo carácter de Michael Jordan y lo duro que era con tal de obtener los resultados que deseaba, lo cual demostró que se ganó múltiples rivales a lo largo de su carrera, muchos de ellos de gran peso y calidad.

Uno de los mencionados es Karl Malone, una de las grandes ausencias la producción de ESPN, en una decisión tal vez derivada de las dos Finales que le ganó Chicago, con Jordan a la cabeza, en las temporadas 1996-97 y 1997-98.

Si bien se negó a dar algún comentario, la televisora estadounidense rescató una entrevista de 2009, en la que Malone admite que era una persona igual de complicada que Jordan, a quien no tenía nada que reprocharle.

“¿Por qué tendría que hablar de eso? Aun así, soy lo suficientemente hombre para aceptar la responsabilidad de que no ganáramos”.

“Lo teníamos y no lo hicimos. Pero jugábamos contra los Bulls, que no eran solo Michael Jordan. Tengo el mayor de los respetos por Michael, pero nunca pensé en que estaba jugando contra él sino contra todo su equipo”.

#LastDance

Isiah Thomas ducked his head down & went to the locker room avoiding shaking hands with Michael Jordan when Bulls swept the Pistons.

Karl Malone went out of his way to the Bulls' bus to shake MJ's hand after Bulls beat the Jazz in the NBA finals.

Respect. pic.twitter.com/WjLeB5FjQ0

— Kyle Carney (@k014c) May 19, 2020