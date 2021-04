Karl-Heinz Rummenigge afirma que la Superliga está enterrada. Hace una semana, 12 equipos grandes de Europa anunciaron la creación de la Superliga, un torneo que apenas duró un par de días y causó una gran cantidad de burlas y molestias en el mundo del futbol. A siete días del carrusel de emociones que ocasionó este certamen, Karl-Heinz Rummenigge, presidente de Bayern Múnich, afirmó que este campeonato está “enterrado”.

🇩🇪👎 Rummenigge considera que la Superliga europea ha fracasado "definitivamente" a pesar de que algunos clubes se aferran al proyecto, pero advierte del principio del cambiohttps://t.co/9SxuZb0pZp — Diario AS (@diarioas) April 25, 2021

“Al fin de cuentas, es quizá una cosa buena que hayamos tenido todo este circo durante 48 horas (…) los hombres de negocios comprendieron de una vez por todas que el futbol no responde solamente a la lógica económica”, dijo Rummenigge en entrevista con el periódico Bild-am-Sonntag.

⚽️ Rummenigge cree que la idea de la Superliga está "definitivamente terminada", pero fue una "advertencia" https://t.co/bW1a81hXkg pic.twitter.com/3bW2Qz3WrT — Tribuna Salamanca (@TribunaSal) April 25, 2021

Asimismo, el mandamás de Bayern cargó contra Andrea Agnelli, presidente de Juventus, por su participación en la creación de este torneo y aseguró que ambos son muy diferentes, al recordar que el directivo de la Vecchia Signora no cuenta con una carrera como futbolista.

“(Andrea Agnelli) no tiene el mismo perfil que yo. Yo he jugado a futbol, siempre pensé que tenía una responsabilidad hacia el futbol, y no sólo hacia el dinero”, añadió durante la conversación con el periódico.

Bayern Múnich fue uno de los clubes grandes del viejo continente que contó con una invitación para integrar la Superliga de Europa y determinó declinar su participación. Asimismo, Borussia Dortmund rechazó formar parte de este torneo que prometía repartir más de 4,200 millones de dólares entre los equipos fundadores.

Como le aconsejó Rummenigge, hay que reducir costos, no hace falta romper el fútbol.

Superliga: la bomba les explotó en la cara (Último tango, opinión) https://t.co/xQBm9Zbmoh — Eduardo (@EduardoHoGu) April 25, 2021

La Superliga quedó pausada después de que seis conjuntos de la Premier League renunciaron al torneo al igual que Inter de Milán y Atlético de Madrid.

