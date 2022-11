Karen Díaz en primer juego dirigido por mujeres en Mundiales.

La FIFA confirmó el primer equipo femenino de silbantes para el Costa Rica vs. Alemania

Su oportunidad ha llegado para las árbitras que asistieron al Mundial, quienes después de estar las dos primeras jornadas desde fuera del terreno de juego, ahora sí estarán dentro.

Y no será en un partido sencillo, quienes fueron designadas para el partido entre Costa Rica y Alemania, conjuntos que se disputarán el boleto a los octavos de final dentro del Grupo E de Qatar 2022.

Match officials designations @FIFAWorldCup – Group E – 1 December 2022, Al Bayt Stadium



CRC🇨🇷🆚GER🇩🇪



Referee: Stéphanie FRAPPART 🇫🇷

AR 1: Neuza BACK 🇧🇷

AR 2: Karen DIAZ MEDINA 🇲🇽

4th: Said MARTINEZ 🇭🇳



1/2 pic.twitter.com/TzvVlWx7pv — FIFA Media (@fifamedia) November 29, 2022

La francesa Stéphanie Frappart pasará a la historia por ser la primera árbitra central en un partido de Mundiales; quien será auxiliada por las bandas por la mexicana Karen Díaz y la brasileña, Neuza Back.

Inglaterra le pega y elimina a Gales de Qatar 2022

Estados Unidos vence a Irán y se ubica en Octavos

Al momento, la abanderada hidrocálida de 38 años sólo había formado parte de cuatro partidos en Qatar 2022, aunque fue como ‘Árbitra Asistente de Reserva’: Marruecos vs. Croacia

Ghana vs. Portugal, Australia vs. Túnez y Inglaterra vs. Gales.

Por su parte, ahora Frappart podrá presumir en su palmarés ser la primera árbitra en Mundial, quien ya había puesto su nombre en letras de oro en este apartado en: Eurocopa, UEFA Champions League, UEFA Europa League, Supercopa de Europa y Ligue 1.

Karen Díaz en primer juego dirigido por mujeres en Mundiales.

Además de haber dirigido la Final del Mundial Femenino 2019 entre Países Bajos y Estados Unidos.

Árbitros del Costa Rica vs. Alemania

Central: Stéphanie Frappart (Francia)

Asistente 1: Neuza Back (Brasil)

Asistente 2: Karen Díaz (México)

4to árbitro: Said Martínez (Honduras)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

AVAR: Jerome Brisard (Francia)

Offside VAR: Kathryn Nesbitt (Estados Unidos)

Apoyo VAR: Massimiliano Irrati (Italia)

Las seis árbitras en Qatar 2022

Karen Díaz (México)

Stéphanie Frappart (Francia)

Salima Mukansanga (Ruanda)

Yamashita Yoshimi (Japón)

Neuza Back (Brasil)

Kathryn Nesbitt (Estados Unidos).

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ