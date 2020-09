Kansas y Houston protestan unidos contra la injusticia social.

Los jugadores y entrenadores de los Kansas City Chiefs se unieron durante la ceremonia del himno nacional en el partido inaugural de la temporada de la NFL 2020 sin que los Houston Texans estuvieran presentes.

Con una asistencia limitada de sólo el 22% en las gradas del estadio punta de flecha, el arranque de la temporada 2020 de la NFL presentó los primeros actos de protesta contra la injusticia social.

En el campo se notaron dos frases en pasando la líneas de fondo en las diagonales: “It takes all of us” y “End Racism” resaltando que requiere de todos el terminar con el racismo.

It takes all of us. pic.twitter.com/duLF86ajhb — Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 11, 2020

Además sólo algunos pocos jugadores del equipo local doblaron su rodilla. Los demás estuvieron solemnes durante la entonación del himno.

Equality above everything else. pic.twitter.com/wA9bjRZlp7 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 11, 2020

Mientras que después de saltar a la cancha del Arrowhead Stadium para realizar los calentamientos previos. Todo el equipo de los Chiefs entrelazaron sus manos para formar una cadena mientras se entonaba el himno. Algunos de ellos levantaban el puño, mientras otros se arrodillaban.

Por su parte, Houston Texans decidieron quedarse en el vestidor durante el himno nacional. Y salieron hasta que éste terminó, al finalizar se unieron a los Chiefs para guardar un minuto de silencio por la lucha de la igualdad en el país.

A moment of silence dedicated to the ongoing fight for equality in our country. #ItTakesAllOfUs pic.twitter.com/srC0SlnWdh — NFL (@NFL) September 11, 2020

Kansas y Houston protestan unidos contra la injusticia social.

Finalmente estos equipos no serán los únicos que levanten la voz por la injusticia racial, pues hasta el momento los Dolphins anunciaron que también se quedarán en el vestidor durante el himno en su juego contra los Patriots.

The best QB to the best TE ⏰🏹 pic.twitter.com/3W3aCDUwbG — Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 11, 2020

Síguenos en Twitter @ElDictamen