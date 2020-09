Kansas City recibe anillos de campeones del Super Bowl LIV.

Los Chiefs de Kansas City recibieron los anillos que los acreditan como campeones del Super Bowl LIV de la NFL, casi siete meses después de haberse coronado como monarcas.

La ceremonia se llevó a cabo al aire libre en el Arrowhead Stadium con los debidos protocolos sanitarios, pues cada jugador smantuvo su distancia y tuvo a su disposición una mesa con un regalos, así como la caja que resguardaba el anillo de campeones.

El anillo tiene grabado en uno de los costados, los dos años en los que Chiefs se hicieron campeones del Super Bowl, 1969 y 2019. Además, presume el número 142.2, cifra de los decibeles que ha registrado el Arrowhead y que lo acreditan como el estadio más ruidoso del mundo.

En la parte interna la joya tiene plasmada los resultados de los partidos que los llevaron al Super Bowl, la firma de cada jugador, las iniciales del fundador del equipo, Lamar Hunt, y los preciosos diamantes.

Los Jefes recibieron un adelanto de su campeonato el sábado cuando el equipo levantó la pancarta frente a unos 2 mil aficionados en una práctica del Arrowhead Stadium.

Patrick Mahomes, mariscal de campo del equipo, dijo el pasado sábado que “el estandarte del campeonato será especial”.

“Será algo que recordarás por el resto de tu vida. Me alegro de tener muchos de los mismos muchachos en el equipo que estuvieron conmigo en ese viaje. Lo disfrutaremos juntos y luego volveremos a jugar e intentaremos encontrar la manera de conseguir otro”, indicó.

All of us are @cheetah right now 🐆 pic.twitter.com/Bu30tqzulX

Mientras que el entrenador en jefe Andy Reid no estaba tan entusiasmado con la ceremonia.

“Los Texans están llegando a la ciudad”, dijo. “Tenemos que entender eso. Tenemos que asegurarnos de que estamos preparados para un gran equipo. Sabemos lo buenos que son.

Find someone that looks at you the way @PatrickMahomes looks at his Super Bowl ring 😍 pic.twitter.com/0Ew0aMKqtG

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 1, 2020