Kansas City extiende a Chris Jones. Una semana después de que convirtieran a Patrick Mahomes en deportista mejor pagado de la historia, los Jefes de Kansas City acordaron una millonaria extensión de contrato con Chris Jones. De acuerdo a Adam Schefter, reportero de NFL de ESPN, el trato es por cuatro temporadas y asciende a 80 millones de dólares.

.@Chiefs are giving franchise DT Chris Jones a four-year, $85 million deal that includes $60 million in guarantees, per @AdamSchefter. pic.twitter.com/aRExLpTYxc

— SportsCenter (@SportsCenter) July 14, 2020