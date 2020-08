Kansas City barre a Minnesota y liga su cuarto triunfo. Los Reales completaron la barrida sobre los Mellizos al derrotarlos por pizarra de 4-2. Con el juego empatado a dos rayitas, Salvador Pérez (2-1) bateó un elevado de sacrificio para regresar la ventaja a Kansas City y Maikel Franco (4-1) conectó su cuarto home run del año en el cierre del sexto episodio para concretar el triunfo de los locales.

Kansas City pegó desde el inicio del partido y dejó saber que no fueron casualidades las dos victorias anteriores. Whit Merrifield y Jorge Soler recibieron a José Berríos con imparables consecutivos en la parte baja del primer rollo y un par de bateadores después, Hunter Dozier los trajo a la goma con un incogible al jardín izquierdo.

So good to have you back, @hdozier_17 . #AlwaysRoyal pic.twitter.com/w9rbohEknE

Los Mellizos respondieron en la tercera alta con dos anotaciones y lograron empatar momentáneamente el duelo. Byron Buxton llegó a base con hit y Alex Ávila caminó con base por bolas; situación que aprovechó Max Kepler, quien sacudió a Brady Singer con un doblete impulsor de dos rayitas.

En el cierre de ese mismo inning, Merrifield negoció pasaporte y Soler pegó su segundo indiscutible de la tarde. Con corredores en las esquinas, Salvador Pérez se sacrificó con un elevado al jardín derecho y puso el partido 3-2. En la parte baja del sexto, Maikel Franco (4) mandó a la calle la bola con un cuadrangular solitario que cerró la cortina del partido.

Just the way we laik it. 👌#AlwaysRoyal pic.twitter.com/QcOGWyjJeb

— Kansas City Royals (@Royals) August 9, 2020