Kane podría ser el jugador más caro de la historia.

De acuerdo con medios europeos, el presidente de Tottenham quiere vender al delantero para pagar parte de las obras del estadio nuevo.

Algunos medios de Inglaterra y Europa reportan que Daniel Levy, titular del Tottenham, está dispuesto a vender a uno de sus máximos referentes dentro del plantel: Harry Kane.

Sin embargo, no será una negociación fácil para quien quiera hacerse con el pase de Harry.

De acuerdo a la información publicada por el Daily Mail inglés, el precio del atacante para que dejen salirle de los Spurs alcanzaría los 227 millones de euros.

Sin embargo, la cifra en el contexto actual de crisis mundial parece algo desorbitada, pero de conseguir la venta por esa cifra, se convertiría en el pase más caro de la historia, superando la transferencia de Neymar que costó 222 millones al PSG.

Según el medio inglés, la situación que obliga al Tottenham a realizar la venta en este mercado de pases es la deuda que mantiene el club por la construcción del moderno estadio, que reemplazó al viejo White Hart Lane.

Además, cabe recordar la frase que había manifestado Harry Kane tiempo atrás, cuando el elenco ahora dirigido por José Mourinho no levantaba cabeza.

“Amo a los Spurs, pero siempre he dicho que si no siento que vamos en la dirección correcta, estoy preparado para irme. Si no progresa como equipo”. Mostró su ambición por convertirse “en uno de los mejores” futbolistas del mundo.

“Es una de esas cosas que no podría decir que sí y tampoco que no. Amo a los Spurs, siempre los amaré, pero si no siento que estamos progresando como equipo. Yendo en la dirección correcta, entonces no soy quien para quedarme”, afirmó.

