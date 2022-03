JV MOTORSPORTS con 4 pilotos NASCAR México.

Jordi Vidal que es quien dirige los destinos del JV MOTORSPORTS, hizo saber que para la temporada 2022, contará con cuatro pilotos entre los que figuran Xavier Razo en NASCAR México y Gerardo Nieto con Julio y Rodrigo Rejón en Challenge.

“Creo que será un buen año porque la economía se está abriendo un poco, lástima de la inflación por eso afecta mucho a este deporte. Ojalá que este aspecto se vaya arreglando por el tema de los presupuestos de los equipos de carreras”, expresó.

Dijo además que confía mucho en sus pilotos para tener una gran temporada. “Xavi no tiene nada que pedirle a nadie, anda al parejo de los mejores en NASCAR México y Nieto con los Rejón ya han demostrado que pueden pelear el campeonato de la Challenge”.

“La semana pasada estuvimos entrenando en San Luis Potosí con resultados muy alentadores. Por lo que se podría decir que vamos a Tuxtla Gutiérrez a cosechar una buena cantidad de puntos. Además en la pista de Chiapas, el equipo siempre ha conseguido buenos resultados”, comentó Vidal.

Sobre el tema de patrocinios dijo que si bien es importante tener pilotos en las grandes categorías a nivel mundial, no hay que olvidar lo interno. “No niego que para las marcas sea importante estar presentes en lo internacional. Pero si no apoyan a lo que hay en México, se va a llegar a que después no haya pilotos para exportar”.

“Brasil ya no tiene pilotos en F1 y continúa teniendo un gran automovilismo y ni hablar de Argentina donde desde hace tiempo por la situación económica no cuentan con pilotos en las grandes categorías del mundo. pero tienen un automovilismo a la altura de cualquiera de las que existen en el planeta. No hay que olvidarse que la mayoría de los consumidores están a nivel local”.

Por último aclaró que lo mejor de todo es la apertura de los autódromos a los aficionados. “Ya le hacía falta a nuestro deporte ver tribunas con aficionados y a ellos poder disfrutar de un espectáculo como el de NASCAR México.

