Juventus se despide de Higuaín y ya lo esperan en Miami.

El entrenador Diego Alonso, comunicó que es cuestión de horas para que se haga oficial que Gonzalo Higuaín será el jugador franquicia del Inter Miami en la MLS, y compartirá vestidor con el mexicano Rodolfo Pizarro.

En conferencia de prensa virtual previo al encuentro en la Major League Soccer ante el Atlanta United. En donde también hay presencia mexicana con Jürgen Damm y Érick ‘Cubo’ Torres. El timonel argentino aseguró que el Pipita está finalizando los requisitos para poder ser anunciado.

“Gonzalo (Higuaín) está finiquitando sus trámites con el club y esperemos esta semana de poder dar la gran noticia que es jugador nuestro”, aseguró Diego Alonso.

Thank you for everything, Pipita! 👏

— JuventusFC (@juventusfcen) September 17, 2020