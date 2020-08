Juventus elige a Pirlo para sustituir a Sarri. Tras una gris temporada donde quedaron muy lejos de los objetivos trazados, la Juventus decidió darle las gracias a Maurizio Sarri. En su lugar, la ‘Vecchia Signora’ apostaría por un viejo conocido que les entregó miles de alegrías: Andrea Pirlo.

Hace escasos días, la ‘Juve’ firmó a Pirlo para su equipo sub-23; sin embargo, debido al cese de Sarri, Andrea asumiría el rol de técnico del primer equipo.

“Andrea Pirlo será el nuevo entrenador de la Juventus, confirmó. Se ha alcanzado un acuerdo total con Pirlo después de despedir a Maurizio Sarri; pronto será oficial”, informó Fabrizio Romano, reportero de Sky Sports.

Andrea Pirlo will be the new Juventus manager, confirmed. Total agreement has been reached with Pirlo after sacking Maurizio Sarri – it will be official soon. Here we go! ⚪️⚫️ #Juventus #Pirlo @SkySport

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2020