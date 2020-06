Juventus cedería a Aaron Ramsey al Tottenham.

El club de Turín busca librarse de su salario de 24 millones de euros tras la crisis económica del coronavirus.

Aaron Ramsey podría regresar a la Premier League para la próxima termporada luego de que la Juventus ofreció al mediocampista galés al Tottenham, archirrival del Arsenal, su exequipo.

De acuerdo con el medio inglés The Sun, el conjunto de Turín busca desprenderse de Ramsey por su alto salario de 24 millones de euros por temporada y así liberar la nómina, pero no para fichar a alguien más, sino para no verse en aprietos económicamente tras la crisis del coronavirus.

Sin embargo, luce complicado que los Spurs acepten repescar a Ramsey, debido a que en días pasados se vieron la necesidad de pedir un préstamo millonario al gobierno.

Esto para reducir el impacto de la crisis económica, por lo que otros clubes de la Premier League. También serán notificados por la Juve de su disponibilidad.

Ramsey llegó a la Juventus en el pasado verano gratis tras terminar contrato por los Gunners, por lo que la escuadra bianconeri dejaría partirlo por una transferencia muy baja.

La estrella de la selección de Gales no ha logrado impresionar al técnico Maurizio Sarri. Y en la actual temporada suma 24 partidos en todas las competiciones con cuatro goles y una asistencia.

Tampoco atraviesa por un buen momento económico el Tottenham. Los Spurs se harían cargo de un alto porcentaje de su ficha de llegar cedido.

En caso de salir traspasado, el precio sería casi simbólico porque el jugador llegó con la carta de libertad a Turin. El medio de 29 años, tiene contrato hasta 2023 y sigue siendo un jugador importante para Maurizio Sarri, que vería con buenos ojos que siguiese en la plantilla del equipo bianconero.

