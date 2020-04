Juvenil se suicida tras ser dejado en libertad por Colón de Santa Fe. El futbol argentino se encuentra de luto, después de que se diera conocer el fallecimiento de Alexis Ferlini, portero de Colón de Santa Fe. La triste noticia la informó el padre del joven de 19 años, quien aparentemente se quitó la vida tras conocer que no entraba en planes del equipo Rojinegro.

Dolor por el fallecimiento del arquero Alexis FERLINI, categoría 2001 de COLON. El miércoles el joven tomó una drástica decisión que terminó con su vida.

La noticia se conoció en el día de hoy. pic.twitter.com/nTYDsralLa — SABADOGOL (@SABADOGOL) April 19, 2020

A través de las redes, el papá de Ferlini relató que su hijo se suicidó el pasado miércoles debido a la decisión del equipo de no contemplar al portero perteneciente a la categoría 2001 de esta franquicia. Además, tundió a la directiva del Sabalero por acabar con el sueño del adolescente.

Dolor en Colón por la muerte de un arquero de las inferiores. Cuentan que Alexis Ferlini fue desafectado del club y decidió quitarse la vida. Su padre, Ariel Ferlini, realizó una profunda crítica a los dirigentes en Instagram https://t.co/4enn44lBLA — Jorge Battagliotti 🇦🇷 (@jbattagliotti) April 18, 2020

“No sé qué pasó. Estaba bien en casa con la familia y su novia. El bajón de Colón como que rebalsó y hoy físicamente no lo tengo. Ojalá por Dios no quiero que le pase a nadie más estas cosas, menos a los chicos del club. Los actuales dirigentes de Colón no saben el daño que causan a los chicos, cuando en otros clubes los tienen como tiene que ser”, expresó.

Juvenil se suicida tras ser dejado en libertad por Colón de Santa Fe, tenía 19 años al momento de su muerte

El futbolista fue sepultado el sábado por sus familiares. Después de que saliera a la luz pública este suceso, decenas de aficionado del club lamentaron el deceso Ferlini y dieron el pésame a los amigos y padres del juvenil guardameta. Asimismo, la porra ‘Los de Siempre’ llamaron a todos los seguidores del equipo a recolectar dinero para ayudar a la familia de Alexis.

UN JUVENIL SE SUICIDÓ TRAS QUEDAR LIBRE EN COLÓN Alexis Ferlini se quitó la vida y su padre fue directo contra quienes manejan al Sabalero: “Los dirigentes no saben el daño que le causan a los chicos”. https://t.co/4p6gLDDjKv — Diario Olé (@DiarioOle) April 19, 2020

De acuerdo a sus familiares, el portero tenía la oportunidad de continuar su carrera en Arsenal o Platense, sin embargo, no soportó el dolor de ser cortado por el equipo de sus amores.

