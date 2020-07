Justin Verlander se perdería el resto de la temporada de MLB. De acuerdo a múltiples reportes, Justin Verlander se perderá el resto de la temporada 2020 de Grandes Ligas, debido a una lesión de codo, lo que significaría un duro golpe para la rotación de pitcheo de Houston. La información comenzó a circular esta tarde, a la par de que los Astros cerraban una serie de tres partidos con los Marineros de Seattle.

Cy Young winner Justin Verlander is done for the season with an elbow injury, @Chandler_Rome reports, a massive blow to the #Astros — Bob Nightengale (@BNightengale) July 26, 2020

Al término del partido ante Seattle, Dusty Baker, manager de los Astros, no confirmó la pérdida por el año de Verlander, sin embargo, reveló que el lanzador estará inactivo por algunas semanas y posteriormente será reevaluado. Asimismo, detalló que el vigente Cy Young de la Liga Americana se sometió el sábado a una resonancia magnética a consecuencia de un malestar en su antebrazo.

Dusty Baker said Justin Verlander has a forearm strain after being seen by doctors and is shut down for a couple weeks. — Julia Morales (@JuliaMorales) July 26, 2020

Justin Verlander, el ancla de la rotación de abridores, fue el encargado de iniciar en el partido inaugural de Houston ante los Marineros. El derecho trabajo por seis entradas, en la que admitió dos carreras, tres hits, ponchó a siete bateadores y otorgó una base por bola, todo esto en 73 lanzamientos. De acuerdo a los registros, Verlander promedió una velocidad de 94.9 millas por hora con su recta de cuatro costura, similar a su promedio del año pasado (94.6 mph).

El lanzador llegó en 2017 a Houston en un cambio procedente de los Tigres de Detroit y fue fundamental para que los Astros levantarán en ese campaña su primer título de la Serie Mundial en su historia. Desde su arribo al equipo, Verlander ha sido uno de los mejores lanzadores de la Liga Americana y en 2019 obtuvo su segundos premio Cy Young, al tener marca de 21-6, efectividad de 2.58 carreras limpias, 300 ponches y 42 bases por bolas.

Justin Verlander out for 2020 season as Astros ace suffers elbow injury, per report https://t.co/2LxHWAWL0t — CBS Sports MLB (@CBSSportsMLB) July 26, 2020

Durante la temporada baja, Houston perdió a Gerrit Cole en la agencia libre. Cole hizo mancuerna con Justin Verlander en la rotación de pitcheo en los últimos dos años y juntos construyeron uno de los mejores cuerpos de abridores de las últimas temporadas, por lo que la pérdida de Verlander debilitará aún más al equipo de lanzadores.

