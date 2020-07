Justin Herbert firma su contrato con los Cargadores de Los Ángeles. Los Cargadores de Los Ángeles llegaron a un acuerdo de contrato con su primera selección del pasado Draft de la NFL, Justin Herbert. El conjunto angelino firmó por cuatro temporadas y 26.6 millones de dólares, completamente garantizados, al mariscal de campo egresado de la Universidad de Oregón.

Officially official 📝 #Chargers QB Justin Herbert has signed his 4-yr, $26.6M rookie contract w/ a 5th-yr team option💰 pic.twitter.com/XotCrlLkM5

Tras partir caminos con Philip Rivers, los Cargadores llegaron al reclutamiento de novatos de la NFL con la necesidad de encontrar a su siguiente mariscal de campo franquicia. Los Ángeles tomaron a Herbert con la sexta selección global del Draft para otorgarle esa etiqueta. Justin fue el tercer pasador elegido en el sorteo, detrás de Joe Burrow (Cincinnati) y Tua Tagovailoa (Miami).

Herbert se despidió de la Universidad de Oregón con un récord como titular de 29-14. En su último año, el mariscal lanzó para 3,471 yardas, 32 pases de anotación y cinco intercepciones. Además, guio a su escuela al título del Rose Bowl, en donde vencieron 28-27 a Wisconsin, y se llevó el premio del Jugador Más Valioso de ese tazón.

Con la firma de Herbert, entre los mariscales de primera ronda, solamente Joe Burrow no ha acordado su contrato con su equipo. Anteriormente, Tua Tagovailoa accedió a firmar con Miami y Jordan Love, el cuarto pasador en ser tomado en esa ronda, signó para jugar con los Empacadores de Green Bay.

🚨 The #Chargers and QB Justin Herbert have come to an agreement on a four-year $26.6M contract pic.twitter.com/uDc4sEbDBX

— Chargers⚡️Union (@ChargersUnion) July 26, 2020