Jürgen Klopp y su curiosa respuesta sobre México.

El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, protagonizó una peculiar conferencia de prensa previo al duelo ante Rayados de Monterrey. En ella, el estratega teutón habló sobre su grata experiencia en tierras aztecas además de recomendar visitar a nuestro país.

El timonel de los ‘Reds’ cuestionó a un periodista mexicano: “Por cierto, ¿México es Sudamérica, Centroamérica o el Sur de Norteamérica?”, tras la respuesta del reportero, el alemán agregó: “Entonces es Norteamérica, pero propiamente el sur, entonces la influencia del sur es bastante emocional en todas las cosas, que es como debería ser y son realmente interesantes”.

Jürgen Klopp aprovechó los cuestionamientos de la prensa mexicana para recordar sus vacaciones en suelo azteca y no dudó en recomendar al país.

“Estuve en verano, fue mi primera vez en México y fue brillante. Estuve en Tulum y puedo recomendar ese lugar, es realmente genial”, señaló el teutón.

Fueron alrededor de ocho periodistas mexicanos que estuvieron en la conferencia de prensa de Jürgen Klopp, ante 150 reporteros de otras partes del mundo, aunque en su mayoría eran miembros de la prensa inglesa.

Un periodista cuestionó a Jürgen Klopp sobre las personas homosexuales que no se sentían cómodas al viajar desde Inglaterra a Catar, a lo que respondió:

“Tengo mis puntos de vista sobre el asunto. Pero estoy aquí por unos días para entrenar en un torneo. Creo que es más apropiado si dirige esta pregunta a las autoridades responsables de las leyes de Qatar. Vivo en Inglaterra y obedezco sus leyes”, dijo Jürgen Klopp.

El alemán aprovechó la rueda de prensa para mostrar su inconformismo por disputar el Mundial de Clubes, cuando en Inglaterra la temporada está a la mitad.

“Si preguntas si debería haber una Copa Mundial de Clubes en medio de la Premier League, yo diría que no. Sé que a FIFA no le gusta mi opinión, pero me han preguntado y esa es mi opinión”, lanzó Jürgen Klopp.

¡Se iba a quedar sin comer! 😂 😅 Jürgen Klopp tuvo que regresar a su habitación por el pase después de que se le negara la entrada al desayuno del club en el Mundial de Clubes 😆"Fue mi culpa no la suya, A veces creemos que somos el centro de atención pero no lo somos". pic.twitter.com/1LplzDfuAP — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) December 17, 2019

