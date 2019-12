Jürgen Klopp renueva hasta 2024 con Liverpool

Liverpool renovó el contrato del Jürgen Klopp hasta 2024, por lo que garantizan la continuidad del entrenador que los ha regresado a los primeros planos del futbol mundial. El director técnico alemán llegó con los Reds en 2015 y desde entonces ha llevado al club a un título de la Champions League (2018-2019).

“Cuando el Liverpool me llamó en otoño de 2015, sentí que éramos perfectos el uno para el otro. Solo con el sentimiento de que está colaboración es totalmente complementaria para ambas partes me veo capaz de firmar este compromiso hasta 2024”, declaró el germano tras firmar su extensión de contrato.

Actualmente, Jürgen Klopp tiene sus pupilos en el liderato de la Premier League con 46 puntos, ocho más que su más cercano perseguidos, Leicester City, y 14 unidades por encima del actual monarca, Manchester City.

En la Champions League 2019-2020, los Reds ganaron el Grupo E con 13 puntos y se calificaron a los octavos de final de la competencia. El próximo lunes conocerán a su rival en la siguiente fase y comenzarán la etapa más difícil en búsqueda de su bicampeonatos de este torneo de clubes europeos.

En cuatro años al frente del equipo, Klopp ha llegado a tres finales en campeonato europeos. Cayó en la final de la Europa League 2015-2016 ante Sevilla. Perdió ante Real Madrid el título de la Champions League 2017-2018 y un año después regresó a esta instancia para lograr por fin, en su tercer intento personalmente, levantar la orejona al vencer a Tottenham.

