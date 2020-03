Jürgen Klopp minimiza efecto del coronavirus en la Premier League. Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, minimizó los rumores que indican que los Reds podrían no coronarse en la Premier League debido al brote de coronavirus. El diario The Telegraph reportó que la temporada de la liga inglesa podría verse en riesgo ante la propagación de esta enfermedad y que ocasionaría que los actuales líderes se queden sin festejar su título.

Cuestionado acerca de esta versión, Klopp ironizó con este hecho y señaló su incredulidad sobre los aficionados de Liverpool que creen que es posible que la Premier League arrebate el campeonato a su equipo.

“No creo que nuestros fanáticos sean paranoicos. No puedo creer que los hinchas del Liverpool estén molestos por eso y realmente hablo con los seguidores del Liverpool. “Es una bonita historia, pero cuando la vi por primera vez, pensé: ‘¡Increíble! ¿En serio, alguien piensa algo así?’ Los fanáticos del Liverpool no son lo suficientemente tontos como para creer estas cosas”, declaró el director técnico en conferencia de prensa.

Liverpool marcha como líder de la clasificación tras 28 jornadas disputadas en la Premier League. Los Reds totalizan 79 puntos, 22 unidades por encima de su más cercano perseguidor, Manchester City.

El paso de los actuales monarcas de Europa ha sido demoledor y mantuvieron su invicto en la liga por 27 jornadas, lo que los tiene en posición de llevarse el campeonato del futbol de Inglaterra.

