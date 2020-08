Jürgen Klopp es elegido el entrenador del año en la Premier League. Jürgen Klopp no solo puso fin al dominio de Manchester City en la Premier League, sino que acabó con el reinado de Josep Guardiola, entrenador de los Citizens, como el mejor estratega de Inglaterra. Este sábado, el técnico de Liverpool fue nombrado el mejor entrenador de la temporada 2019-2020 de la Liga.

The @LFC boss is your @BarclaysFooty Manager of the Season for 2019/20 #PLAwards pic.twitter.com/2rZyMpZfhV

Klopp se convirtió en el primer director técnico nacido en Alemania en ser reconocido con este galardón en la Premier League y rompió una racha de dos años seguidos en los que Guardiola era premiado con dicha distinción.

Jurgen Klopp has been named Premier League Manager of the Season after masterminding Liverpool's title-winning campaign👑

Jürgen Klopp guio a los Reds a su primer título de la Premier League y a su primer cetro de Liga en 30 años, al consumar una temporada llena de récord. Liverpool consiguió 99 puntos, 18 unidades por encima de su más cercano perseguidor, la segunda cifra más alta de la historia del balompié inglés, en gran parte gracias a una racha de 18 triunfos consecutivos.

Asimismo, los de Anfield ligaron 44 juegos sin derrota e igualaron la mayor cantidad de victorias en una sola temporada de la Premier League (32). Como locales, los Reds consiguieron 55 de 57 puntos disputados en su cancha.

Respect to Jurgen Klopp. He's taken Liverpool to one Europa League final and two Champions League finals in five years, winning one Champions League and a Premier League. He's also won a Super Cup and World Club Cup on a limited, sell-to-buy, budget. Best manager in the world. pic.twitter.com/bqk0SLrXew

— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) August 15, 2020