Jürgen Klopp critica venta de Newcastle a Arabia Saudita. La polémica venta de Newcastle United a un fondo de inversiones administrado por Arabia Saudita despertó las críticas de Jürgen Klopp. A una semana de la transacción, el entrenador de Liverpool adelantó que este club se convertirá en una “superpotencia”, debido a su capital financiero, y comparó a las Urracas con la Superliga de Europa.

“Si hablamos solo sobre fútbol, a largo plazo van a ser una superpotencia. Es el tercer club que conozco que pertenece a un país y a una de las familias más ricas del mundo. Esto les abre muchísimas posibilidades. Con la Superliga, todo el mundo se puso en contra. Esto es básicamente como la Superliga, pero solo para un club. El Newcastle se ha garantizado un papel dominante en el mundo para los próximos 20 o 30 años”, dijo Klopp.

🗣️ Klopp: "Es el 3er club que conozco que pertenece a un país y a una de las familias más ricas del mundo (PSG y ManCity). Esto es básicamente como la Superliga, pero solo para un club. El Newcastle se ha garantizado un papel dominante en el mundo para los próximos 20 o 30 años". pic.twitter.com/9gJ5E7Mh6W — Luis Fdo Restrepo (@luisferpo) October 15, 2021

Asimismo, habló brevemente sobre las acusaciones de violaciones a los derechos humanos que pesan sobre los nuevos propietarios de Newcastle y que todo eso se haya pasado por alto al momento de aprobar la compra del club.

Jürgen Klopp critica venta de Newcastle a Arabia Saudita y compara al equipo con la Superliga de Europa

“No quiero hablar demasiado de ello, pero no puede haber dos opiniones sobre las preocupaciones sobre los derechos humanos en Arabia Saudita. No hay cuestión sobre esto. ¿Por qué se ha permitido pese a todas las dudas? No te puedo decir. Debería explicarlo otra gente”, agregó el alemán en entrevista con Sky.

Jurgen Klopp sobre el Newcastle: “¿Qué significará esto para el fútbol? Hace meses, tuvimos a 12 clubes intentando formar una Superliga. Ahora, la creación de ‘Super Equipos’. Es lo mismo. Nadie sabe si el Fair Play Financiero sigue existiendo.” pic.twitter.com/7U5th8jrJV — Mundialistas (@Mundialistas) October 15, 2021

Newcastle se convirtió en el último equipo multimillonario del mundo, después de que se aprobó su venta a un fondo de inversión que maneja el gobierno de Arabia Saudita. Aunque la noticia fue celebrada por sus aficionados, muchos se mostraron en contra de esta transacción por atentar contra la integridad del futbol.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen