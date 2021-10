Jürgen Klopp asegura que no le gusta el estilo del Atlético.

Jürgen Klopp, el director técnico del Liverpool, asegura que no le gusta personalmente el estilo de juego del Atlético de Madrid dirigido por Diego Pablo Simeone, pero también que respeta a su rival del próximo martes en la Champions League.

En primer lugar, después de caer eliminados en los octavos de final de la Champions League en la temporada 2019-2020, el estratega alemán criticó fuertemente al equipo colchonero.

“No jugamos bien en Madrid aquella vez, pero aprendimos mucho de aquellos dos partidos. El Atlético ha cambiado a algunos jugadores, pero no se ha debilitado”.

Klopp habló en conferencia de prensa, recordando también que aquel partido se jugó en medio de la explosión de la pandemia por COVID-19.

“Creo que lo dije después de la vuelta, estaba enfadado, decepcionado sobre muchas cosas y nos teníamos que centrar en el fútbol en extrañas circunstancias”.

Barcelona no recupera lesionados para Champions League

Ronaldo Cisneros conmovido por segundo debut en Chivas

“Son muy buenos y se defendieron con todo. No podría respetar más lo que hacen. ¿Me gusta? No mucho, pero es cosa mía. Me gusta un estilo de juego diferente. Pero ellos han tenido mucho éxito así”.

“El Atlético es un equipo diferente porque juegan con un sistema diferente, pero siguen siendo la misma máquina de resultados que antes. Es increíble cómo Diego mantiene a todos conectados”. Dijo Klopp.

El Liverpool se ejercitó el lunes sin el medio español Thiago Alcántara, quien lleva fuera un mes por una lesión muscular en el gemelo y no podrá estar contra el Atlético.

Jürgen Klopp asegura que no le gusta el estilo del Atlético.

Finalmente, Thiago fue la única ausencia del entrenamiento, junto a la de Harvey Elliot, lesionado de larga duración, mientras que Jürgen Klopp recupera a Curtis Jones para el centro del campo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen