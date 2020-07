Jürgen Klopp arremete contra Frank Lampard. Ante la polémica que desató Frank Lampard con sus comentarios contra el cuerpo técnico de Liverpool, Jürgen Klopp mandó un duro mensaje al entrenador de Chelsea. El estratega alemán pidió a Lampard a “aprender” a guardar silencio tras la finalización de los partidos.

“Lo que tiene que aprender es terminar cuando suene el último silbatazo y no lo hizo. Hablar después de eso no está bien. Frank tiene que aprender esto, tiene mucho tiempo para aprender ya que es un entrenador joven, pero tiene que aprender eso”, expresó Klopp sobre los comentarios realizador por el técnico de los Blues.

Klopp on Lampard spat: "We are not arrogant. We are pretty much the opposite. Frank was in a competitive mood, I respect that a lot. For me after the game it's over. What Frank has to learn is to finish it with the last whistle, he didn't do that. I don't like that." #LFC

— James Pearce (@JamesPearceLFC) July 24, 2020