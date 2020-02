Jürgen Klinsmann deja de ser el entrenador de Hertha Berlín. Menos de tres meses después de ser nombrado como entrenador de Hertha Berlín, Jürgen Klinsmann dimitió del cargo al acusar que no cuenta con toda la “confianza” de las personas claves del club perteneciente Bundesliga.

Jürgen Klinsmann has stepped down from his role as head coach of Hertha BSC with immediate effect. #hahohe pic.twitter.com/ER26OtrNMz

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) February 11, 2020