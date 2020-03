Jürgen Damm se defiende de críticas de directivo de Tigres. Después de que Miguel Ángel Garza, presidente de Tigres, declarara que Jürgen Damm “se bajó del barco” por no renovar su contrato y anunciar su salida del club; el jugador veracruzano señaló que no era su deseo dar a conocer que no continuaría en el equipo. Además, afirmó que se mantiene concentrado en la institución.

A través de su cuenta de twitter; el extremo desmintió al directivo de los Felino y explicó los detalles que rodearon su próxima baja del plantel.

Yo en ningún momento me bajé del barco, solamente les hice saber con mucho respeto que no renovaría contrato. Mi intención, por cariño a la institución, era dar a conocer la noticia al final del torneo, pero me hicieron ir a conferencia a anunciar la situación. Sigo en el 🛳🐯 https://t.co/XzBCwpKW9M — Jürgen Damm (@jurgendammr25) March 3, 2020

“Yo en ningún momento me bajé del barco, solamente les hice saber con mucho respeto que no renovaría contrato. Mi intención, por cariño a la institución, era dar a conocer la noticia al final del torneo, pero me hicieron ir a conferencia a anunciar la situación”, publicó Damm en sus redes sociales.

Este martes, Miguel Ángel Garza habló sobre la salida de Jürgen Damm y se expresó duramente sobre la decisión tomada por el futbolista. El directivo señaló que su baja del club es “caso cerrado” y aseguró que ex jugador de Pachuca se “bajó del barco” al no querer renovar su contrato con la institución.

Así o más claro el cortón de Tigres a Damm. No me quieres, yo tampoco. Miguel Ángel Garza: "Si ya se bajó del barco, que Dios lo bendiga". "Ojalá y no necesitemos contar con él para los dos torneos". — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) March 3, 2020

“El caso de Jürgen Damm es un caso ya cerrado, él ya manifestó la postura y nosotros tenemos que seguir adelante con la institución. Ojalá no necesitemos contar con él en los dos torneos, tenemos un equipo bastante competitivo y vasto para enfrentar los dos torneos y si ya se bajó del barco, que Dios lo bendiga”, expresó Garza en entrevista.

"Lo que creo es que al momento en que él (Jürgen Damm) expresa una opinión que va en contra de los objetivos de la institución, creo que se bajó del barco": Miguel Ángel Garza. (📹: @garymtzjr) pic.twitter.com/QPHiRELCYR — AS México (@ASMexico) March 3, 2020

Garza abundó sobre la decisión tomada por Damm hace una semana y la calificó de ir en “contra de los objetivos” del club. “Al momento en que él expresa una opinión que va en contra de los objetivos de la institución, ahí creo que se bajó del barco”, agregó.

#Fichajes ⚽ I Jürgen Damm llegará en el verano a la MLS https://t.co/GhxMrIqos2 pic.twitter.com/pxbdClunQm — Diario SPORT (@sport) March 2, 2020

La semana pasada, Jürgen Damm anunció su salida de los Tigres una vez que concluya el Clausura 2020. El veracruzano partirá rumbo a la MLS y aunque no confirmó su destino, todo apunta a que el mexicano se unirá a las fila de Atlanta United.

