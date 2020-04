Jürgen Damm se confiesa: “Quedé a deber en Tigres”. En junio de 2015, cuando parecía que Jürgen Damm hacía maletas para Europa, apareció Tigres con una jugosa oferta. El atacante veracruzano firmó con los felinos, levantó varios trofeos sin embargo nunca pudo explotar todo su potencial.

Tras cinco años en la institución, el propio Jürgen Damm realizó una auto crítica. Aseguró que le quedó a deber a la escuadra felina que habría desembolsado casi 9 millones de euros por su carta.

“En el aspecto deportivo de acuerdo al valor que tuve, que he sido de las transferencias más caras en la historia del club, sí siento que quedé a deber, que no estuve a la altura de lo que costé, a los que fue mi contratación, pero tengo que ser muy consciente, autocrítico, saber que las lesiones y los bajones me afectaron mucho para no cumplir el objetivo que era ser un jugador que aportara muchos más a la institución”, externó Damm en entrevista con TUDN.

Pese a no ser tomado en cuenta actualmente por Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, Damm recordó sus épicas actuaciones en momentos importantes.

“Me voy tranquilo porque sé que fui importante en los títulos contra Pumas, América, dos Campeón de Campeones, jugamos siete Finales, Concachampions, Libertadores, y en todas gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar y ser importante”, relató Damm.

Damm no quiso renovar con los Tigres argumentando que quería un nuevo reto. La acción del nacido en Veracruz no cayó bien en la directiva felina ni en Ricardo ‘Tuca’ Ferretti que lo relegó del equipo. Actualmente, Jürgen está ‘cepilladísimo’ a tal grado que no fue tomado en cuenta para la eLigaMX.

“Todo eso se hablará al final del torneo, ahorita como lo he dicho estoy metalizado cien por ciento en Tigres, pero mi representante Paulo Hernández y yo hemos tomado la decisión, tenemos algo concreto, pero lo más sensato y respetuoso por la afición y mi institución que hoy en día es Tigres, es esperar a los momentos adecuados para anunciarlo”, finalizó Jürgen.

Jürgen Damm se confiesa: “Quedé a deber en Tigres”

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.