Jürgen Damm revela que tiene las puertas abiertas en Tigres. Jürgen Damm no se fue de la mejor manera de Tigres para fichar con Atlanta United en la Major League Soccer (MLS). El nacido en Tuxpan, Veracruz anunció con anticipación que no renovaría su contrato con los Felinos y que dejaría el club, lo que le costó no jugador a lo largo del Clausura 2020.

Pese a esto, el veloz extremo por derecha afirmó que todas las diferencias con su exequipo quedaron atrás y reveló que tiene las “puertas abiertas” para regresar algún día a la institución que representa a la Universidad Autónoma de Nuevo León.

“Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con Miguel Ángel Garza, fue una plática muy benéfica y muy productiva, con (Alberto) Palomino, con Héctor Otero y con el profe ‘Tuca’, entonces me voy muy contento porque sé que quedé con las puertas abiertas, ellos me mostraron su apoyo y me ayudaron para el registro en la MLS, me apoyaron con todo y al final eso es lo más importante: el haber dejado bien las cosas con una institución que aprecio y quiero mucho”, declaró a ESPN el ahora jugador de Atlanta United.

Damm recordó sus cinco años con Tigres y expresó que quedó a deber al club, a pesar de que consiguió varios títulos de la Liga Mx con esta escuadra. El futbolista indicó que no estuvo a la altura de las expectativas ni del salario que devengaba en el conjunto regiomontano.

“En el tema personal claro que quedé a deber y se lo hice saber al profe ‘Tuca’ y a la directiva, que no rendí acorde al salario que tenía y a lo que había costado, uno también tiene que ser autocrítico. Tuve muchos altibajos, lesiones musculares que no me permitieron estar a mi nivel, pero de todo se aprende y en ese aspecto espero mejorar mucho”, añadió.

La semana pasada, Jürgen Damm firmó un contrato de tres temporadas con Atlanta United, con una opción para un cuarto año. El mexicano permanece en territorio nacional, a la espera de obtener su visa de trabajo para emigrar a Estados Unidos.

