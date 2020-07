Jürgen Damm revela que el Pacto de Caballeros se acabó en la Liga Mx. Jürgen Damm reveló que su fichaje con Atlanta United se debió a que fue abolido el ‘Pacto de Caballeros’ en la Liga Mx. El extremo derecho aseguró que esto beneficia a los futbolistas, pues pueden decidir su próximo equipo una vez que concluya su contrato con otro club, al cual no deben solicitar permiso para salir de la institución.

Southern Fried Soccer: Listen to Jurgen Damm’s first interview https://t.co/mGClXnyCyn — AJC Sports (@AJCsports) July 3, 2020

“Sí ha terminado el ‘Pacto de caballeros’, es muy bueno y benéfico para el futbol mexicano porque así hay más movimiento de jugadores y terminado el contrato uno puede decidir, es muy importante para el crecimiento de los futbolistas y seguir buscando oportunidades”, expresó Damm con la prensa norteamericana.

He’s a winner, he’s electric and now he’s a member of the 5-Stripes. Welcome to the ATL, @jurgendammr25 🙌 DETAILS: https://t.co/uhPcVHqVhm pic.twitter.com/41LX3q2vI6 — Atlanta United FC (@ATLUTD) July 1, 2020

El nacido en Tuxpan, Veracruz dio a conocer que previo a concretar su fichaje con Atlanta fue buscado por otro conjunto de la Liga Mx, al cual le preguntó si Tigres debía recibir algún beneficio económico por su salida. Damm detalló que ese equipo-no reveló el nombre del mismo- aseguró que eso ya no es necesario.

“Un club de la liga MX muy importante se comunicó conmigo y me dijo que querían contratarme. Les pregunté sobre el tema de tener que pagarle al club Tigres y me dijeron que no, que ya no existía eso. En verdad sí terminó el pacto. Soy un agradecido con el club (por buscarme), pero tomé la decisión de Atlanta por todo lo que envuelve al equipo”, agregó.

¨Había caído en una zona de confort¨ Jurgen Dammhttps://t.co/uq3V6WrpOI — MedioTiempo (@mediotiempo) July 3, 2020

Jürgen Damm no renovó su contrato con los Tigres tras cinco años y quedó en libertad de fichar con la escuadra de su preferencia. El miércoles se hizo oficial su incorporación con Atlanta United, franquicia perteneciente a la Major League Soccer (MLS).

