Jürgen Damm revela que críticas lo han afectado en lo anímico. Jürgen Damm era una de las grandes promesas del futbol mexicano y por esa razón fue fichado por una cifra millonaria por los Tigres. A cinco años de su llegada a la escuadra Felina, el nacido en Tuxpan, Veracruz se prepara para dejar al equipo, en medio de las constantes críticas por no estar a la altura de las expectativas que generó su contratación.

Damm reveló que las burlas y señalamientos que se hacen en redes sociales sobre su estilo de juego y en específico sobre los centros que realiza han afectado su autoestima. El veloz extremo derecho dio a conocer que Ricardo Ferretti contrató un ‘coach’ para ayudarlo a mejor en ese aspecto del juego.

“Sí me ha pasado y me ha afectado. El no tenerme ya esa confianza; el Tuca me puso un coach deportivo que me presionaba mucho en eso, porque sabían que estaba en el ojo del huracán por eso de los centros. Entonces obvio que me ha afectado, soy humano y todos tenemos nuestros temores y nuestros miedos. Y en ese aspecto si me afectaba un poco, pero siento que hacía lo que el profe Tuca me pedía”, declaró Jürgen en entrevista con ESPN.

El veracruzano aseguró que debido a sus fallas al momento de definir un servicio aéreo decidió aplicarse en los entrenamientos y permanecía media hora más en las instalaciones de los Tigres, con el fin de mejorar sus centros.

Jurgen Damm aprovecha para leer el 'Manual para mandar centros precisos', escrito por el 'Pony' Ruiz 😅 📒 ⚽https://t.co/dgw1x747f9 — Futbol Picante (@futpicante) March 28, 2020

“Yo sé que tengo que mejorar en ese aspecto, (…) me pasan videos, veo cómo es, me quedo a centrar 20, 30 minutos, le pueden preguntar a compañeros y al Tuca. Pero en el partido ya es muy diferente, tienes al portero que sale a cortar, al defensa”, agregó.

