Jürgen Damm podría renovar con Tigres su contrato. Jürgen Damm tendría las horas contadas con los Tigres debido a que estaría cerca de acordar con un club de la MLS. Sin embargo, la directiva Felina informó que mantienen pláticas con el jugador, quien quedará en libertad tras el Clausura 2020, para renovar su contrato y mantenerlo en el club.

Actualización.⚠️ Miguel Ángel Garza habló respecto al caso de Jurgen Damm, futbolista que podría ir a la MLS en el próximo verano. ¿Qué es lo que pasa? Aquí la info: Nota: https://t.co/lkmNl0YTNa pic.twitter.com/Fa1DGDCsI5 — Nación Tigres (@naciontigres) February 24, 2020

En entrevista con ESPN, Miguel Ángel Garza, presidente del equipo, aseguró que desconoce sobre el interés que ha despertado el extremo y expresó que Damm desea mantenerse en la institución regiomontana, por lo que trabajan de la mano con su agente para extender su vínculo laboral.

¡SE VA A LA MLS! De acuerdo a información de @ruubenrod, colaborador de RÉCORD, Jurgen Damm ya está amarrado con un equipo importante de la MLS. Uno más a la Liga de Estados Unidos. ➡️https://t.co/3NZQBq5jxJ pic.twitter.com/4YITIv5yxC — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 21, 2020

“Él (Jürgen Damm) ha tenido la opción aquí en Tigres desde un inicio, a nosotros no se nos ha informado absolutamente nada. Lo único que tengo entendido es que Antonio Sancho está platicando con él y su representante y va todo muy bien con nosotros, él quería quedarse en la institución y estamos en negociaciones en ese punto”, declaró el directivo de los Universitarios.

Garza confirmó que el contrato de Jürgen Damm llega a su fin en el próximo mes de junio, empero, reveló que tanto el jugador, como el club, tiene la opción de renovar su estadía por lo menos por un año.

De acuerdo a medios mexicanos, el futbolista de @TigresOficial, Jurgen Damm estaría en la mira de un equipo de #MLS🎯 ¿En cuál equipo encajaría?👀⬇️https://t.co/r6NS0YSxPA pic.twitter.com/eVxqVchri4 — MLS Español (@MLSes) February 21, 2020

“Sí (buscamos que se quede Damm), porque así están las negociaciones con Toño (Sancho), si no, no estuviéramos negociando. Él termina en junio el contrato y todos los jugadores tienen alternativas con nosotros [opción de un año más]”, añadió en charla con ESPN.

Por último el presidente de los Tigres señaló que el conjunto Universitario es muy selectivo para elegir sus refuerzos, pero ironizó acerca de la salida de jugadores y comentó que la puerta “es muy grande” para aquellos que no deseen continuar en el equipo.

¿Damm y su futuro en Tigres?https://t.co/hf3eGDhIhw — Futbol Picante (@futpicante) February 24, 2020

“Hay un punto importante que debe ser la voluntad del jugador y la institución, si no existen no vamos a llegar nunca a un acuerdo, pero no es con él sino con todos. La puerta para entrar a Tigres es demasiado chiquita, somos demasiado selectivos para formar y hacer un equipo, pero la puerta para salir está muy grande para el que no quiera estar”, concluyó.

