Jürgen Damm juega en la Sub 20 de Tigres. Después de que anunciara su salida de los Tigres, Jürgen Damm fue enviado a la Sub 20 del conjunto Universitario. El extremo por derecha fue titular con este equipo durante el partido correspondiente a la jornada 8 de esta categoría ante Pumas y disputó 60 minutos de este compromiso.

Relegan a Jürgen Damm; lo mandan a la Sub 20 En el equipo que dirige el exjugador, Juninho, el dorsal 25 de los Tigres arrancó como titular.https://t.co/OfQWujCOcC — ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) February 29, 2020

Damm fue sustituido en la segunda mitad por el entrenador de esta juvenil escuadra, Juninho, y en su lugar ingresó Bryan Reyes.

¡CON LA BARRA! Jürgen Damm fue captado en la zona de los Libres y Lokos; el día de ayer anunció que no va renovar contrato con Tigres y se irá acabándose el semestre. pic.twitter.com/KmgUdPNogA — Goles y Cifras (@golesycifras) February 27, 2020

El veracruzano dio a conocer el martes pasado que abandonaría la institución una vez que culmine su contrato, mismo que se vencerá en el próximo mes de junio. Jürgen Damm no quiso mencionar a su próximo club, sin embargo, se da por oficial su llegada con Atlanta United, franquicia perteneciente a la MLS.

Jürgen Damm juega en la Sub 20 de Tigres ante Pumas

“Consultándolo con mi familia, lo mejor es en junio tomar otro camino y no hay más que agradecimiento para esta institución. Cumpliré mi contrato, traté de dar lo mejor de mí, siempre traté de ser un profesional y lo que uno busca es tener más continuidad, me dieron oportunidades y no respondí…No voy a contestar a dónde, no voy a hablar más, le hice saber a la directiva que no renovaría, mi tema no es económico, nunca pedí más dinero”, comentó Damm.

¡HASTA LAS LÁGRIMAS! 😢 Jürgen Damm le dice adiós a Tigres y no evita romper en llanto pic.twitter.com/KW6qmQp0JB — MedioTiempo (@mediotiempo) February 25, 2020

El atacante solamente ha visto acción en el Clausura 2020 en 45 minutos, en la derrota ante Pachuca en la jornada 4, e hizo su debut este sábado con los Tigres Sub 20.

¡DE ÚLTIMO MOMENTO! 🚨🇺🇸 Jürgen Damm es nuevo jugador del Atlanta United. Su contrato con Tigres termina en Junio Vía – ESPN Digital pic.twitter.com/cSipMXZamh — Analistas (@_Analistas) February 26, 2020

Jürgen Damm cerrará un ciclo de cinco años con los Tigres, con quienes fichó en el Apertura 2015. El ofensivo se llenó de éxitos bajo la dirección técnica de Ricardo Ferretti y levantó siete títulos con los Felinos; entre ellos cuatro cetros de la Liga Mx.

