Jürgen Damm habla sobre su llegada a la MLS. Este miércoles, Atlanta United anunció la contratación de Jürgen Damm, quien dejó a los Tigres en medio de la polémica por no renovar su contrato y por su falta de actividad en el equipo en el último torneo. El veracruzano habló sobre su llegada al futbol de la Major League Soccer (MLS) e indicó que busca dejar su “zona de confort”.

“La MLS es una Liga muy interesante, está creciendo muchísimo y tienes muchos factores que la hacen atractiva, hay grandes jugadores, estadios e instalaciones espectaculares. Necesitaba buscar más minutos, salir de una zona de confort, para así buscar mi regreso a la Selección Mexicana”, declaró el extremo derecho en entrevista con el diario ‘Récord’.

Damm reveló que en su momento recibió ofertas para emigrar al futbol de Europa, empero, ninguna de ella convenció a los Felinos. Además, el atacante señaló que tal vez no estuvo en ningún momento listo para brincar el charco.

“En su momento pude salir a Europa, pero hubo cosas que no lo permitieron. Si hubo ofertas, pero no eran convenientes para el club (Tigres), y quizás en otros momentos no estaba listo para Europa, por ahí me faltaban pulir aspectos”, agregó.

Por último, Jürgen Damm expresó que no se va de Tigres cómo hubiera deseado y lamentó que no haya podido levantar de nueva cuenta un título con la escuadra regiomontana. “Tengo sentimientos encontrados, Tigres es un equipo que me dio todo. Lo ideal hubiera sido despedirme con el título de Liga y de Concacaf, pero igual me llevo grandes amistades y extraordinarios recuerdos”, concluyó.

