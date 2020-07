Jürgen Damm oficializó su llegada a la Major League Soccer (MLS) con Atlanta United y desde su salida de Tigres no ha parado de dar noticias. El extremo derecho confirmó que en su momento fue buscado por Espanyol (LaLiga) y Cagliari (Serie A), sin embargo, reveló que la escuadra regiomontana rechazó las ofertas porque eran muy “bajas”.

“Primero porque eran bajas (las ofertas). Eran de dos o tres millones y medio, cuando yo costé muchísimo más, y el profe (Ricardo Ferretti] me decía ‘por qué vamos a hacer una inversión y otro equipo te quiere comprar a la mitad’, y es algo que entiendo perfectamente”, declaró el veracruzano en entrevista con Multimedios.

El jugador de Atlanta aseguró que si bien Cagliari es una escuadra importante, los Tigres aún son más relevantes y detalló que la directiva Universitaria le pidió tener paciencia y buscar una mejor propuesta del futbol europeo.

Jürgen Damm fue buscado por Cagliari, pero los Tigres rechazaron la oferta porque era inferior a lo que esperaban

“Si me dices el Cagliari, es un buen equipo, pero Tigres es mucho mejor, por eso me dijeron que me esperara que buscara otra oferta más importante; y siempre tuve el apoyo del profe y la directiva simplemente no llegó el momento indicado”, agregó.

Jürgen Damm dejó a los Tigres después de cinco años. El extremo por derecha no vio actividad en el Clausura 2020, debido a que anunció que no renovaría su contrato con el club y que se marcharía como jugador libre. El nacido en Tuxpan, Veracruz aseguró que su etapa en Monterrey fue muy exitosa, empero, afirmó que quedó a deber con los Felinos.

