Jürgen Damm estalla contra Tigres. Hace unos años fue Alan Pulido, ahora es Jürgen Damm. El atacante mexicano protagoniza la nueva relación tóxica con Tigres y aseguró que ya no tomará parte en las actividades de los regios.

Mediante una carta publicada en sus redes sociales, Damm habló sobre su actual estatus en los Tigres. Previo al parón por COVID-19, Jürgen externó su deseo de salir de la institución y no renovar contrato. Situación que no cayó bien en el seno felino y Ricardo Ferretti decidió cepillarlo del equipo.

Ante eso, Damm salió al quite y habló a ‘calzón quitado’.

“Hola a todos los incomparables, antes que nada, muchas gracias por su apoyo y cariño. Me gustaría comentarles que como a mí nunca me consideraron desde un principio para la eLigaMX y prácticamente para nada relacionado al equipo desde que anuncié mi salida, NO pienso ya participar”, apuntó Damm en su texto.