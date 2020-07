Jürgen Damm es jugador del Atlanta United.

El jugador nacido en Tuxpan, Veracruz, Jürgen Damm es nuevo jugador del Atlanta United de la MLS, equipo al que llega procedente de Tigres.

La escuadra estadounidense dio a conocer el movimiento del volante que fuera pretendido por otros conjuntos de la liga norteamericana.

El propio Damm también compartió la noticia y lo hizo a su manera. Un video tipo TikTok que ya le da la vuelta a las redes sociales.

La escuadra de la MLS dio a conocer también que adquirió los derechos de captación de Damm por parte del Houston Dynamo.

Carlos Bocanegra, vicepresidente del Atlanta United, afirmó que el oriundo de Tuxpan, Veracruz, es un “elemento con mentalidad ganadora, no puedo esperar para sumarlo al equipo”.

Muy feliz y orgulloso de llegar a uno de los mejores clubs de la MLS 🇺🇸

Very happy and proud to be part of one of the best teams in MLS 🇺🇸#AtlantaUnited 🔴⚫️ @ATLUTD pic.twitter.com/b9lc5M8b5N

— Jürgen Damm (@jurgendammr25) July 1, 2020