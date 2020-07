Jürgen Damm asegura que la MLS está al nivel de la Liga Mx. Pese a no haber disputado aún un solo partido con Atlanta United, Jürgen Damm aseguró que la Major League Soccer (MLS) se encuentra al nivel de la Liga Mx. El veracruzano indicó que esto se debe a la llegada de algunos elementos mexicanos, como Javier Hernández y Rodolfo Pizarro, quienes apenas llegaron al futbol norteamericano.

“Creo que la MLS es una liga muy importante, que está a la par con la Liga MX. Se puede ver en los jugadores que han venido aquí como (Rodolfo) Pizarro, (Alan) Pulido y Chicharito (Javier Hernández)”, expresó el otrora extremo derecho de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Muy feliz y orgulloso de llegar a uno de los mejores clubs de la MLS 🇺🇸

Very happy and proud to be part of one of the best teams in MLS 🇺🇸#AtlantaUnited 🔴⚫️ @ATLUTD pic.twitter.com/b9lc5M8b5N

— Jürgen Damm (@jurgendammr25) July 1, 2020