Jürgen Damm anuncia su salida de Tigres. Jürgen Damm confirmó su salida de los Tigres una vez que concluya el Clausura 2020. El extremo derecho mexicano aseguró que buscará tener más participación en su próximo club, el cual se rumora podría ser uno de la MLS.

Esta imagen de @jurgendammr25 dice más que mil palabras, no es fácil para él marcharse de #Tigres.. pic.twitter.com/2D1IKJ5Hwc — Héctor Tello (@hectortelloa) February 25, 2020

Visiblemente consternado, Damm agradeció la oportunidad que le brindaron los Universitarios y aseguró que trató de dar siempre lo mejor de sí.

Tras confirmar que deja a #Tigres en junio, ⁦@jurgendammr25⁩ se mostró conmovido al agradecer a #Tuca por las enseñanzas en 5 años en el club.. pic.twitter.com/EeacTVRcyR — Héctor Tello (@hectortelloa) February 25, 2020

“Consultándolo con mi familia, lo mejor es en junio tomar otro camino y no hay más que agradecimiento para esta institución. Cumpliré mi contrato, traté de dar lo mejor de mí, siempre traté de ser un profesional y lo que uno busca es tener más continuidad, me dieron oportunidades y no respondí”, declaró el atacante en conferencia de prensa previo al partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions.

Jürgen Damm anunció que no renovará contrato con Tigres, por lo que saldrá al final del Clausura 2020 pic.twitter.com/cDfBZG67fN — Rafael Rivera (@RafaDato2) February 25, 2020

Aunque hay versiones que indican que Jürgen Damm firmará con un club de la MLS, el nacido en Tuxpán rechazó informar acerca de la escuadra que lo fichará tras concluir su vínculo laboral con los Tigres.

“No voy a contestar a dónde, no voy a hablar más, le hice saber a la directiva que no renovaría, mi tema no es económico, nunca pedí más dinero”, declaró el volante.

Jürgen Damm declara que cumplirá su contrato con Tigres (Junio 2020) y después se irá: pic.twitter.com/3ohgUvYM4D — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) February 25, 2020

La noticia que dio a conocer Jürgen Damm llega un día después de que Miguel Ángel Garza, presidente de Tigres, señalara que los Universitarios se encontraban en pláticas con el veracruzano y su representantes para acordar una renovación de contrato.

Damm agradece mucho a Ricardo Ferretti, quien considera que es el MEJOR técnico que lo ha dirigido: “Siempre lo he dicho, es el mejor entrenador de Mexico, he tenido a otros pero Tuca es el mejor” “Siempre voy a estar agradecido con él, aunque personalmente me sienta en deuda” pic.twitter.com/WAlnalxdyB — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) February 25, 2020

“Sí (buscamos que se quede Damm), porque así están las negociaciones con Toño (Sancho), si no, no estuviéramos negociando. Él termina en junio el contrato y todos los jugadores tienen alternativas con nosotros [opción de un año más]”, añadió en charla con ESPN.

Así la pasó Jürgen Damm en la conferencia de hoy. – Se va al término de este semestre.

– La directiva le ofreció renovación y Damm dijo que no.

– Agradece infinitamente a Tuca al borde de la lágrimas. pic.twitter.com/Cymsos8hbT — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) February 25, 2020

Jürgen Damm cerrará un ciclo de cinco años con los Tigres, con quienes fichó en el Apertura 2015. El ofensivo se llenó de éxitos bajo la dirección técnica de Ricardo Ferretti y levantó siete títulos con los Felinos, entre ellos cuatro cetros de la Liga Mx.

