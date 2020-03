Jurado sufre ‘humillación’ ante América. Sebastián Jurado y Cruz Azul fueron vapuleados 4-0 en Clásico Joven en la categoría Sub-20. El veracruzano volvió a ser goleado por uno de sus némesis: el América.

Jurado Roca fue titular por cuarta ocasión en el Clausura 2020 en la Sub-20. Sin embargo, pese a su gran actuación no pudo evitar la goleada a manos del América. Los tantos azulcremas corrieron a cargo de Jesús Quintero, Morrison Palma, Paolo Ríos y Jesús López.

Cabe señalar, que la cabaña cementera de la Sub-20 está siendo defendida por talento veracruzano. Además de Jurado, el jarocho Esteban Lecourtois milita en las fuerzas básicas de Cruz Azul.

El resultado deja a la ‘Mini Máquina’ con 13 unidades en el puesto once.

Con la Sub-20, Jurado suma cuatro partidos en los cuales no ha podido dejar el cero en su portería en ninguna ocasión. Debutó con la casaca cementera en la victoria 3-1 en casa de Toluca. Fue titular en el triunfo a domicilio a Chiva y vio acción en las derrotas ante Morelia y América.

Los cuatro partidos de Jurado con la Sub-20 de Cruz Azul han sido en calidad de visitante. Pese a que aún no debuta en el máximo circuito con la Máquina, el veracruzano disputó el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones Concacaf ante Portmore United.

Cuando Jurado defendía los colores de los Tiburones Rojos, le tocó sufrir varias goleadas a manos del América. En cuatro partidos con Veracruz, Sebastián encajó un total de 14 anotaciones.

En su torneo de debut, el Apertura 2018, Jurado y los Tiburones fueron vapuleados 4-1 por el América de Miguel Herrera. Pese al resultado, el ‘Piojo’ destacó la gran labor del meta jarocho al evitar una goleada de escándalo.

En su último torneo con Veracruz, Jurado tuvo sacar el balón de sus redes en cinco ocasiones. Al término del partido, fue criticado por intercambiar la playera con su ídolo, Guillermo Ochoa.

