Jurado no quiere salir de Cruz Azul: “Los minutos vendrán”.

El veracruzano Sebastián Jurado, portero de Cruz Azul, descartó salir del conjunto cementero a pesar de ser el guardameta suplente en el equipo de Robert Dante Siboldi.

En entrevista exclusiva con Línea de 4 de TUDN, Jurado afirmó que tiene mucho respeto por el trabajo de Corona y que es paciente para su oportunidad por lo que no busca ir a otro equipo en busca de más minutos.

“No (considero salir), estoy con la mira muy puesta en Cruz Azul, Chuy es un extraordinario portero, sigo aprendiendo de él, pero eso no me quita la oportunidad de competir y exigirme, considero que en la etapa que estoy es de exigencia, tengo la ilusión de dar lo mejor, seguir en Selección Mexicana, me visualizo como portero de Cruz Azul, para mí es lo más importante, los minutos vendrán conforme vaya pasando todo este proceso”.

Además, rechazó sentirse en desventaja en la lucha por la titularidad en la Selección Mexicana Olímpica. Sobre todo ante Luis Malagón, quien sí tendría más actividad con el Necaxa.

“Creo que todo es trabajo, es un factor importante tener minutos, todo es el día a día, estoy tranquilo y seguro en mi trabajo diario. Pero bueno, yo me visualizo jugando en Primera División. Estoy muy tranquilo en esa parte”.

Por último, afirmó que en Cruz Azul no se lamentan por la cancelación del Clausura 2020 a pesar de que la escuadra de La Noria era líder.

“Nosotros tomamos la cancelación de la mejor manera, no podemos lamentarnos por lo que pasó, somos personas profesionales”.

Jurado no quiere salir de Cruz Azul: “Los minutos vendrán”.

“No hay nada de qué lamentarse, hay que dejar atrás lo que pasó, son cosas que salen de nuestras manos. Lógicamente no tienes nada qué hacer, estamos en la disposición de hacer un mejor torneo que el pasado. Estamos con la mira puesta en hacer un mejor torneo”.

Síguenos Twitter @ElDictamen en