Jurado: “Di lo mejor en todos los partidos con Veracruz”.

El portero jarocho de La Máquina señaló que fue complicado el descenso de los Tiburones Rojos.

Sebastián Jurado Roca, arquero veracruzano del Cruz Azul, habló en entrevista para el diario La Afición, recordó su etapa en los Tiburones Rojos de Veracruz en la Liga MX.

Afirmó en entrevista para Milelli Atayde, que fue una época complicada de digerir, no solo por la mala racha deportiva del club, sino todo lo que pasaba con el tema administrativo.

“Lógicamente eran momentos complicados, porque si te hablara de tenis o natación o un deporte individual, te daría alegría por tu trabajo, aunque no estaría satisfecho, porque uno siempre quiere más”.

“Eran momentos complicados, había que lidiar con situaciones adversas, primero la deportiva que no se daban las cosas”, comentó.

Por otro lado, agregó que el llegar a Cruz Azul fue lo mejor que le pudo haber pasado, ya que siempre ha estado muy identificado con La Máquina desde muy pequeño y era algo que siempre había querido poder hacer.

Las últimas dos jornadas de la fase regular del Apertura 2018 fueron el trampolín que necesitaba Sebastián Jurado para dar a conocer sus cualidades en el futbol mexicano.

El portero, en aquel entonces del Veracruz, tuvo una buena actuación en el empate a dos goles contra Querétaro y luego, confirmó

sus condiciones ante uno de los equipos llamados grandes, el América, aunque el resultado en contra fue abultado, perdieron 4-1.

Después de eso, llamó la atención al salvar de varios goles a los escualos, pero lamentablemente para su causa, no daban buenas cuentas. Pasaron 33 partidos para que al fin, Jurado, ya como titular del arco, pudiera festejar un triunfo, fue ante el Puebla.

“Creo que fue una prueba, fue algo muy fuerte mentalmente, pero soy un convencido que Dios no te da pruebas que no pueda soportar, y yo sabía que era una etapa que tenía que vivir”.

“Estoy tranquilo, dí lo mejor y en todos los partidos me brindé dentro de la cancha tanto física como psicológicamente, era desgastante no ganar, pero me ayudó a valorar”.

Sebastián hizo toda su trayectoria en el cuadro escualo, y claro, confesó que le tiene mucho cariño al equipo. Aunque ahora está totalmente identificado con los colores de Cruz Azul.

“Yo toda la vida jugué en el Tiburón desde pequeño, llegué a fuerzas básicas, estuve en las visorias que todos hacen. Me toca pasar por los

filtros de cientos de chavos y me quedó en mi categoría, la 97, cuando yo tenía 12 o 13 años.

“Ahí escalo procesos en el Tiburón, pasó por tercera, por segunda, por Sub 17, por Sub 20, me tocó debutar en la Copa. Luego en la Liga contra Querétaro, y de ahí en adelante me tocó hacer buenos partidos, buenos torneos. Y luego se da la llegada a Cruz Azul”.

