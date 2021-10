Julio Urías buscará los 20 triunfos en la temporada. Julio César Urías buscará este fin de semana convertirse en el cuarto lanzador mexicano en alcanzar 20 triunfos en una temporada de Grandes Ligas, cuando los Dodgers de Los Ángeles se midan ante los Cerveceros de Milwaukee, en la última serie de la campaña regular.

“Claro que sí, ganar 20 juegos es algo grandioso, espectacular y como paisano y algo que hizo Fernando [Valenzuela], de los tantos que tiene, estar al lado de esos nombres es algo grandioso”, dijo Urías en entrevista con ESPN desde el Dodgers Stadium.

https://t.co/sqiwnfTdnT MLB: "Julio Urías confiesa sus dos sueños: Igualar a Valenzuela en victorias y el Cy Young" https://t.co/oKGtARMs94 — Hector Cruz (@HectorCruzESPN) October 1, 2021

Urías, que gracias a su gran temporada se encuentra en la pelea por el premio Cy Young, nunca se imaginó que sería candidato a ganar el premio al mejor pícher del año de la Liga Nacional. “No era mi meta más grande este año el [premio] Cy Young, pero con los números que ponemos ha surgido [la posibilidad]. Aunque nos tengan ahí de último [de los nominados], ya me siento bendecido”, añadió el beisbolista nacido en Sinaloa.

Julio Urías buscará los 20 triunfos en la temporada ante los Cerveceros de Milwaukee

Finalmente, Urías no se mostró molesto por no estar en la conversación del Jugador Más Valioso del viejo circuito, pese a que lidera la Liga en triunfos. “No, no me molesta. Hay tremendos jugadores en esta liga, tremendo talento y con números increíbles. Lo que salga sería bueno, pero mi gran reto es terminar saludable y si no se da es tomarlo de la mejor forma”, concluyó.

¡19 VICTORIAS!

Nadie tiene más victorias que Julio esta temporada en @LasMayores.

Gran temporada del mexicano.#YoAmoElBeis #OrgulloMexicano ⚾🇲🇽 pic.twitter.com/2yzKuw2cq1 — MLB México (@MLB_Mexico) September 26, 2021

Julio Urías disfruta de la mejor temporada de su carrera y presume la mayor cantidad de triunfos en Grandes Ligas. El culichi tiene marca de 19-3, una efectividad de 3.01, 188 ponches, 36 bases por bolas y un WAR (Fangraphs) de 4.7.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen