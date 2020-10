Julio Urías abrirá por Dodgers el juego 4 de la Serie Mundial. Los Dodgers de Los Ángeles están a dos triunfos de conseguir su primer título de Grandes Ligas en 32 años y para la noche de este sábado, la novena comandada por Dave Roberts confiará en un mexicano para acercarse a esta hazaña. Julio César Urías será el encargado de abrir el juego 4 de la Serie Mundial, la cual se desarrolla en la ciudad de Arlington, Texas.

El nacido en Culiacán, Sinaloa tendrá su primera aparición con los californianos desde el pasado domingo, cuando trabajó en calidad de relevista tres entradas y se llevó el triunfo del séptimo y decisivo partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Bravos de Atlanta.

The roof will be open for Game 4.

Julio Urías set to make his first career #WorldSeries start.#Dodgers look for a 3-1 series lead.

