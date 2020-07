Julio César Chávez y Jorge Arce se enfrentarán otra vez.

El “César del Boxeo” el “Travieso” acordaron pelear dos veces para apoyar a sus paisanos en Sonora y Sinaloa.

Dos leyendas del boxeo mexicano decidieron sumarse a la causa de apoyar a los ciudadanos de sus respectivos estados, motivo por el cual Julio César Chávez le ha lanzado un reto a Jorge ‘Travieso’ Arce a través de las redes sociales y tendremos dos pleitos, de exhibición más entre ambos.

Esto significa que habrá Capítulo III y IV entre Chávez y el Travieso, luego de que el gran campeón mexicano publicó un video en el que retaba a Arce y éste aceptó gustoso, de forma que la mesa está puesta para que ambos multicampeones mundiales mexicanos se pongan de nuevo los guantes con un fin benéfico.

La meta que tienen es la de recolectar dinero para apoyar a quienes ha resultado afectados por la pandemia de coronavirus en Sinaloa, tierra natal de Arce, y Sonora, el estado donde nació JC.

“Ahora sí, pinche dientón, vamos a hacer una exhibición para ayudar a la gente con coronavirus”, dijo Chávez. Mientras mostraba que le queda mucho poder en los puños golpeando su costal de entrenamiento.

“Yo puesto, ahorita si quiere en Viejito Picudo, que me amarren la derecha y me venden los ojos porque ahora si no lo voy a perdonar, ya estuvo bueno de tantos halagos a la Leyenda”. Dijo en redes Jorge “Travieso”Arce.

