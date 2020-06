Julio César Chávez sobre Mazatlán FC: “No creo que funcione”. Para el Apertura 2020, la Liga MX contará con un nuevo equipo que nació con polémica en sus venas: Mazatlán FC. Pese a todos los esfuerzos por ‘atraer’ adeptos a la nueva franquicia, para el mítico pugilista Julio César Chávez, el proyecto ‘no funcionará’.

En entrevista con ‘Esto’, el boxeador de 52 años consideró que Mazatlán es una ciudad plenamente beisbolera por lo que la afición no hará ‘click’ con el equipo.

“En Mazatlán no hay otro deporte que no sea el beisbol, no es plaza futbolera. Mazatlán es sumamente beisbolero, ahí es beisbol y boxeo”, recalcó Julio César Chávez.

Además, Julio César recalcó que debido a la situación del nacimiento del ‘Mazatlán FC’ será uno de los condicionantes para no triunfar. Para el pugilista, el equipo no es sinaloense sino michoacano.

“Además, el equipo no son oriundos de Sinaloa, son de allá de Morelia. No sé qué difícil vaya a ser para que el equipo funcione. No creo que vaya a llenarse el estadio, porque la gente no está acostumbrada a ese deporte”, explicó el nacido en Ciudad Obregón, Sonora.