Julio César Chávez rompe el silencio sobre sus adicción a las drogas. Julio César Chávez tuvo un problema grave de adicción a las drogas y el alcohol. Pese a vivir momentos muy difíciles, el ex boxeador mexicano salió avante y desde hace 11 años puede presumir que se encuentra sobrio.

El ‘Gran Campeón aseguró en una plática con Mauricio Sulaimán, presidente la Organización Mundial de Boxeo, que de no ser por la intervención oportuna de su familia, que lo ingresó a una clínica de rehabilitación, él continuaría drogándose.

“Fue un infierno para mí, fue algo muy difícil para mí, fue algo muy triste, muy difícil para mi familia. Hice sufrir a muchísima gente, lastimé a muchísima gente, sentí que me moría. Fue un proceso largo, un proceso muy complicado y muy difícil porque si por mí fuera, yo seguiría drogándome todavía”, aseguró el ahora analista de televisión.

Chávez confesó que a pesar de que cumplió sus sueños de ganar una gran cantidad de dinero, de poseer propiedades, carros y yates, nunca logró sentirse satisfecho. Asimismo, detalló que normalmente se sentía solo, incluso cuando estaba rodeado de sus amigos.

“Soñaba con ser campeón del mundo, soñaba con tener carros, con tener millones de dólares, yates, avión, mansiones y todo lo tuve a manos llenas y me pasó algo muy curioso porque cuando ya tuve todo eso no me llenó. Sentí un vacío y decía ‘Dios mío qué me pasa, por qué me siento así, por qué me siento tan vacío, por qué me siento tan solo si siempre estoy rodeado de muchísima gente’”, añadió.

La leyenda del pugilismo nacional reveló que nadie confiaba en que podría rehabilitarse, sin embargo, demostró que pudo superar a su “enfermedad”.

“Nadie daba un peso por mí, nadie creía que podía rehabilitarme, nadie creía que pudiera salir de esta maldita enfermedad, porque es una enfermedad que no solamente arrastra deportistas, arrastra a toda clase social”, finalizó.

