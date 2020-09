Julio César Chávez revela su amistad con narcotraficantes. Julio César Chávez firmó una de las mejores trayectorias en la historia de un deportistas mexicano. Sin embargo, su éxito en el boxeo llegó acompañado de las adicciones y de las malas compañías. El Gran Campeón reveló en entrevista con Javier Alarcón que es amigo de Ismael Zambada, Joaquín Guzmán Loera y Amado Carrillo, este último ya fallecido, todos narcotraficantes de los más buscados en el mundo.

“Los Narcos más buscados del mundo son mis amigos”: Julio César Chávez https://t.co/IRvHFqJGyZ — Boxeo de Campeones (@BoxeoDCampeones) September 3, 2020

“Desafortunadamente todo mundo sabe que en la ciudad están los narcotraficantes más buscados del mundo, pero son mis amigos nada más. No puedes negarte a darles un saludo, es mejor tenerlos de amigos que como enemigos”, declaró Chávez en la plática que fue transmitida en Youtube.

⭕️| #Boxeo | Julio César Chávez revela cómo se hizo amigo de narcos. Aquí detalles. https://t.co/6yDG268ZL5 pic.twitter.com/YMwU2iltQI — AlDiaDallas (@AlDiaDallas) September 7, 2020

El pugilista sonorense confesó que prefería reunirse por “las buenas” con sus mafiosos conocidos que ser obligado, lo que considera pudo haberle ocasionado la muerte.

Julio César Chávez revela su amistad con narcotraficantes y califica a los delincuentes como “buenas personas”

“Imagínate que llegaban dos camionetas blindadas, llenas de gente armada que decía: ‘Sabes qué, te quiere conocer el patrón, ¿vamos o te llevamos?’. Yo iba por las buenas y es por eso que, gracias a Dios, conozco a todo el mundo y no me pasó nada. Si me hubiera puesto sangrón ya me hubieran matado”, agregó en la charla con Alarcón.

#DeportesDD Julio César Chávez afirma ser amigo de los narcos: 'Son gente buena' https://t.co/TO8w4oOZra — Diario DiaaDia (@DiaaDiaPa) September 9, 2020

Por último, Julio César Chávez calificó a sus amigos narcotraficantes como “gente buena”, pese a los delitos por los que han sido perseguidos tanto en México como en Estados Unidos. “He conocido a todos los narcotraficantes más buscados como Amado Carrillo, al Azul, al Mayo. A todos los conozco y todos han sido amigos míos, pero hasta ahí nada más. Esa gente, si tú los conoces, es gente buena”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.