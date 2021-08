Julio César Chávez revela que sus hijos no le hablan por culpa del Canelo. Julio César Chávez ha sido el más crítico de sus hijos a lo largo de sus carreras, sin embargo, ni esto los molestó tanto como una inocente acción durante su pelea de despedida. En entrevista con Yordi Rosado, el Gran Campeón dio a conocer que ni Julio César Jr. ni Omar le hablan desde hace unas semanas, después de que subió al ring a Saúl Álvarez en su último combate de exhibición.

“Yo los adoro y los quiero mucho, pero ahorita no me hablan, están enojados porque subí al Canelo [al ring] ahora que hice la exhibición, porque el Canelo subió al ring conmigo, que porque no subieron ellos. El muchacho estaba bien alegre y yo lo subí porque me nació, les dije que ellos ya han subido y se enojaron conmigo y no me hablan”, dijo Chávez Sr.

En la conmovedora entrevista, Chávez detalló que sus hijos han sufrido problemas con las drogas y que en ocasiones ha tenido que llevarlos a rehabilitación.

“Es un poco triste, siempre ha sido complicada la vida con mis hijos por las comparaciones que hay, sobre todo en el boxeo y después de ver a su padre caer a lo más bajo, ver cómo hizo sufrir a su madre, seguir los pasos de su padre. Ha sido duro porque yo a veces he tenido que internar a mis hijos y eso como padre duele mucho, pero yo pienso que todo va a salir bien pronto”, añadió.

Finalmente, y pese a que es el motivo de su última disputa familiar, Julio César Chávez aseguró que admira mucho al Canelo Álvarez y no dudó en que pueda pasar a ser el mejor boxeador mexicano de la historia.

“El Canelo es un gran peleador, lo admiro mucho como deportista, como persona. Es un peleadorazo, no lo duden que llegue a ser el mejor de la historia. Lo que yo hice nadie me lo quita, llegar a 90 peleas invicto, no lo van a volver a ver”, concluyó.

